A Bertrix, "Bras Dessus Bras Dessous" va à la rencontre des personnes seules: "Pour diminuer l'isolement et la solitude"

A Bertrix, Marie-France, éducatrice spécialisée responsable du service "Bras Dessus Bras Dessous", parcoure des kilomètres dans son nouveau véhicule. Première étape : une visite au domicile de Pierre. L’objectif ? Aller à la rencontre des personnes seules et isolées. «Ça change les idées et ça fait toujours du bien de voir quelqu’un", confie Pierre.

Une solitude d’autant plus présente dans ces zones moins densément peuplée, ou les distances sont importantes et les transports en commun peu développés. "L’idée, c’est d’essayer de diminuer leur isolement et leur solitude par le biais du service et donc de leur proposer des activités ou des services qui existent à Bertrix", explique Marie-France Poncin, à l'initiative du projet.

"C’est très important, ça me permet de sortir de mon milieu et de ma solitude et de rencontrer des personnes que je n’ai pas l’occasion de voir", glisse Robert.

Le service est gratuit et confidentiel. Pour le moment, il suit 13 personnes.