À Bouillon, en pleine promenade, ils tombent sur la carcasse décapitée d'un cerf

Outrée, Muriel nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous" pour signaler une macabre découverte faite par son fils et sa belle-fille lors d'une promenade. Près de Bouillon, derrière une clôture, ce corps inerte et décapité. Il s'agit d'un cerf, mort, dont la carcasse a été abandonnée.

"Aujourd'hui, je suis triste", nous écrit Muriel via notre bouton orange. "Quand est-ce que notre nature, nos animaux, notre planète seront réellement pris en compte ?".

Secouée suite à la découverte de son fils et sa belle-fille lors d'une promenade, elle raconte : "Mon fils et ma belle-fille se promènent comme ils le font très souvent. Et voilà, qu'ils découvrent ce pauvre cerf étendu, inerte... sans sa tête". La découverte a été faite près de Bouillon, dans la province du Luxembourg.





"Quand est-ce que ça va cesser ?"

Très attachée à la cause animale, Muriel soupçonne directement un fait de braconnage : selon elle, la tête du cerf a été découpée pour servir de "trophée". Elle alerte donc plusieurs médias, dont Sudpresse. Selon le média, qui a contacté le responsable de cantonnement de Bouillon, il ne s'agit pas de braconnage, mais d'un accident de voiture.

L'animal aurait été percuté, et laissé sur la route, où des renards en auraient profité pour se nourrir.