A Habay, un million de mètres cubes de déchets produisent DOUBLEMENT de l'énergie verte: voici comment (vidéo)

Produire de l'électricité verte produite avec un tas de déchets et même au-dessus de lui: le défi a été relevé à Habay (province de Luxembourg), sur un ancien centre d'enfouissement technique de détritus. Explications.

La nouvelle va ravir les personnes sensibles à la défense de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique. A Habay, dans la province du Luxembourg, un ancien centre d'enfouissement technique de détritus est devenu un site de production d'énergie verte.

Il y a deux volets différents. Premièrement, les déchets eux-mêmes produisent de l'énergie. En effet, ceux-ci ont été enfouis depuis 1980 jusqu'à fin des années 90. Le volume de déchets a atteint le million de mètres cubes. Depuis, le site a été réhabilité, et une couverture semi étanche a été placée pour maîtriser les impacts que ces déchets pourraient avoir sur l'environnement. Et surtout, depuis le milieu des années 2000, les gestionnaires exploitent le biogaz produit par ce tas de déchets (principalement du méthane). "Ce biogaz-là, on va l'extraire pour éviter qu'il sorte et pollue l'atmosphère et on va le valoriser dans des moteurs de cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur", éclaire Christophe Arnould, directeur exploitation pour Idelux Environnement.

Deuxièmement, un champ de panneaux solaire a été installé sur le dôme de l'ancien centre d'enfouissement. "On a installé 910 panneaux, ici sur le dôme, explique Christophe Arnould. Ça nous permet de produire de l'énergie électrique qui équivaut à la consommation d'une septantaine de ménages".