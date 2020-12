À Marche-en-Famenne, la toiture du magasin Leenbakker s'effondre à cause des fortes pluies: personne n'était sur place

Une partie de la toiture du magasin Leenbakker à Marche s’est effondrée probablement suite à un problème d’évacuation des eaux en toiture. Cet incident a eu lieu en soirée lorsque plus personne n'était présent sur les lieux. Les services de la Zone de Secours Luxembourg sont sur place ainsi que police et Ores, nous indiquait le capitaine de la zone incendie Luxembourg, Stéphane Thiry, peu avant 22h. La zone de secours a enregistré plus de 70 interventions dans la province du Luxembourg. Les pompiers ont notamment été appelés pour des vidanges de caves et des voiries inondées.