À Redu, le Mudia manque de visiteurs: pourtant, c’est LE moment idéal pour visiter un musée

Les musées belges peuvent rouvrir leurs portes depuis le 1er décembre. Si certains recommencent à faire le plein, d’autres ont bien plus de difficultés. C’est le cas du Mudia, à Redu.

Le Mudia, c’est le musée didactique d’art installé il y a deux ans dans le petit village de Redu, dans la commune de Libin. Jusqu'ici, il a attiré pas mal de monde. Le Mudia se présente comme une "attraction-musée", avec pour vocation de faire vivre l’art autrement. Depuis le 1er décembre, l’établissement a pu rouvrir ses portes, mais ses responsables sont dépités.

Malgré toutes les mesures prises au niveau sécurité et hygiène des visiteurs, seules quelques personnes étaient présentes lors du week-end de reprise. Pourtant, selon le manager du Mudia, Tanguy Henrard, c’est LE moment de visiter un musée. "Je pense que plus jamais, on n’aura la capacité de visiter des musées comme ça à moitié vides. On a tout le temps pour s’imprégner des œuvres, pour traîner, pour voir vraiment ce qui nous plait dans un confort absolu. Pour le Mudia, comme pour les autres institutions culturelles et touristiques, il est important d’avoir du public pour qu’on puisse vivre et s’épanouir pleinement dans les mois qui viennent."

Le Mudia ne reçoit aucune subvention et ne vit que de ses visiteurs. La situation financière de l’asbl privée est donc compliquée.