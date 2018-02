Accident de camion sur la E411: l'autoroute fermée plusieurs heures à hauteur de Neufchâteau vers Bruxelles

La circulation est fermée ce mercredi après-midi jusqu'à 17h00 sur l'autoroute E411 en direction de Bruxelles à hauteur de Neufchâteau à la suite d'un accident. Des déviations sont mises en place pour permettre le remorquage du camion impliqué dans le sinistre, a annoncé le cabinet du gouverneur de la province de Luxembourg. Un poids lourd chargé de marchandise inerte a quitté la chaussée à hauteur de la borne kilométrique 140 (commune de Neufchâteau - section Longlier) et se trouve en contrebas de l'autoroute.

Ces marchandises ne représentent aucun danger tant pour la sécurité des usagers que pour l'environnement, précise le cabinet du gouverneur.



Des déviations mises en place



Le dépannage de ce poids lourd a commencé à 12h00 et se terminera à 17h00, nécessitant l'occupation totale de la chaussée en direction de Bruxelles. Des déviations sont dès lors effectives. A hauteur de Neufchâteau, tous les usagers de la E411 circulant vers Bruxelles sont déviés vers la E25 en direction de Bastogne - Liège. A hauteur de Neufchâteau, tous les usagers de la E25 circulant vers Bruxelles sont déviés vers la E411 en direction de Luxembourg.

Entre 12h00 et 17h00, il est donc conseillé aux chauffeurs de voiture empruntant la E411 et la E25 en direction de Bruxelles d'emprunter le Nationale 4 soit à partir d'Arlon ou de Bastogne en direction de Marche, et de la sorte éviter les embarras éventuels de circulation générés par les déviations. Il est de plus conseillé à tous les usagers de suivre les conseils/recommandations communiqués par le centre PEREX via son site internet, les panneaux à message variables et le radioguidage.