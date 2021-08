Le passager d'un véhicule a été tué dans un accident survenu dimanche peu avant midi sur l'E25 en direction d'Arlon, à proximité de l'aire de repos "Bastogne", à hauteur de Bertogne, a-t-on appris auprès du parquet du Luxembourg et de la zone de secours Luxembourg. Un seul véhicule est en cause. Le conducteur a été lui transporté en clinique par l'hélicoptère de Bra-sur-Lienne. Au vu des circonstances et de l'implication d'un seul véhicule, le parquet n'a pas mandaté d'expert.