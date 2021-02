Arlon: un repair truck vient réparer votre téléphone devant chez vous (vidéo)

Une jeune société de réparation de smartphones qui possède son magasin à Arlon se lance dans la réparation chez le client, à son domicile ou à son bureau. Tout cela sans contact, grâce à un van aménagé en "repair truck".

Pas question de rentrer chez le client, tout se passe dans la camionnette, véritable atelier de réparation, équipé avec de nombreux outils et pièces de stock pour réaliser plusieurs types de réparations : écrans, batteries, boutons, caméras, écouteurs internes,…

Une approche "sans contact" qui séduit d’autant plus, vu le contexte sanitaire. Dans ce cas-ci, c’est la solution qui vient à eux. La durée de réparation est d’une demi-heure, en moyenne.

Avec cette formule et cette camionnette qui sillonne les villages du Sud de la province (dans un rayon de 25 km autour d’Arlon) et du Grand-Duché (dans un rayon de 25 km autour de Steinfort), il n’y a plus besoin de se déplacer ni d’attendre des heures, voire des jours avant de retrouver son smartphone en état de fonctionner.

Une nouvelle offre qui intéresse pas mal de monde et notamment les nombreux télétravailleurs qui ne peuvent se passer de leur smartphone, et qui du coup, ne doivent pas quitter leur domicile.

A peine lancé, ce service de réparations itinérantes rencontre déjà un beau succès.

