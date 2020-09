Athus a fait appel au street-artist Pablito Zago pour donner des couleurs à la commune (vidéo)

Une fresque décore désormais le mur du centre culturel d’Athus. Elle a été commandée par la commune, ancienne cité proche des usines sidérurgiques fermées il y a une quarantaine d’années.

C'est la commune et l’agence de développement rural qui ont lancé le projet de street-art intitulé "Grains de beauté". Cela passe par la réalisation de fresques murales, porteuses de valeurs positives, sur certains bâtiments appartenant à la commune. La bibliothèque, mais aussi d’anciens commerces, cellules vides, bâtiments inutilisés, voire prochainement détruits…

La première fresque à voir le jour est celle de Pablito Zago, un artiste de street art de renommée internationale. Il a notamment réalisé une œuvre affichée sur la façade du siège français de Microsoft. L'artiste a commencé son travail en début de semaine et le terminera ce samedi 5 septembre.

Très colorée, cette première réalisation, qui a coûté 15.000 euros, représente l’importance de se serrer les coudes surtout en cette période. "Aujourd'hui, dans cette période un peu difficile, entre coronavirus et plusieurs informations qui brouillent les pistes, il me semble assez évident qu'il faut qu'on soit solidaire", a confié l'artiste de street-art.

Le but à plus long terme, en s’étendant sur d’autres façades d’Athus, avec d’autres artistes, est d'insuffler une dynamique artistique, culturelle et sociale qui tendra à changer l'image de la Ville d'Aubange en semant ça et là, en ville comme dans certains villages, des "Grains de beauté" sur des façades grisâtres.

"Il y a un déficit d'images au niveau de cette commune qui est pleine de richesses. Un travail comme celui-ci vient l'éclairer. On a vu que la jeunesse passe, les riverains passent et tout le monde lève les yeux sur cette fresque avec beaucoup de plaisir. J'espère que ça va être le même effet quand ce projet va se développer dans le reste de l'agglomération", a expliqué Patrice Lacroix, directeur du centre culturel d'Aubange.