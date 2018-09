Attention, ce nouveau chantier est prévu sur la E25

La circulation sur l'autoroute E25 sera réduite, à partir de lundi, à une voie au lieu de deux entre Les Tailles et Houffalize en direction de Bastogne, a annoncé jeudi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Le chantier devrait durer jusqu'à la mi-octobre.





Le revêtement de la bande gauche doit être refait sur 10 km sur ce tronçon. Les automobilistes n'auront donc temporairement plus accès qu'à une seule voie de circulation au lieu de deux vers Bastogne. Les travaux débuteront le 10 septembre et devraient s'achever à la mi-octobre, si les conditions météorologiques sont favorables, précise la Sofico. Durant cette période, la vitesse sera limitée à 70 km/h.