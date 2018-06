Attention si vous empruntez la E25, elle est fermée à hauteur de Malempré à cause d'un accident impliquant un camion

"La E25, près de la Baraque de Fraiture est à éviter", nous informe notre Miss trafic, Vanessa Matagne dans son point mobilité de ce matin sur Bel RTL. La E25 est fermée pour l'instant dans les travaux, à hauteur de Malempré vers Bastogne, à cause d'un accident impliquant un camion dans le chantier.

Le passage est donc impossible et son dépannage va prendre un moment. "Si vous êtes engagé sur cette E25, je vous conseille de la quitter avant d'arriver dans les files qui commencent à Stoumont", prévient Vanessa. Et de compléter: "Quittez-la par exemple à Werbomont et suivez la N30 jusqu'à Fraiture."