Aubange dit stop aux rodéos urbains: les rassemblements de voitures 'tuning' interdits

Les courses de voitures et autres concours de vitesse sont désormais interdits à Aubange dans la province du Luxembourg. Concrètement, tout rassemblement de plus de cinq personnes sur le parking du poste frontière d’Aubagne sur l’autoroute A28 est prohibé, entre 19h et 4h du matin.

Des rassemblements de personnes s'adonnant à la concentration de véhicules transformés (tuning) avaient été dénoncés dans le passé.

Les autorités locales ont estimé que ces attroupements pouvaient entrainer des accidents dans la circulation et nuire à la tranquillité des riverains mais aussi des chauffeurs poids-lourd qui sont en pause sur le parking de l'autoroute.

Tout service policier est donc amené à verbaliser le non-respect de ces règles. Une ordonnance de police a été émise lundi. Les conducteurs risquent une amende ainsi qu’une saisie de leur véhicule.