Un conducteur percute plusieurs personnes lors d'une fête à Aubange: trois blessés dont un grave

Une voiture a accroché trois personnes dans la nuit de vendredi à samedi à Aubange, dans le contexte d'une fête privée. Trois personnes ont été blessées, dont l'une plus sérieusement. Ses jours ne sont cependant pas en danger, a indiqué samedi le parquet du Luxembourg.

Les faits ont eu lieu vers 3h du matin dans le cadre d'une fête sur fond d'alcool et de stupéfiants. En cours de soirée, un individu a repris le volant et accroché plusieurs personnes avec son véhicule. Le suspect est jeune et est toujours recherché.