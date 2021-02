Bastogne: le Pat'Carnaval se décline dans les vitrines des commerces cette année

Le cortège et le bal du carnaval de Bastogne n'auront pas lieu ce weekend à cause du contexte sanitaire, mais les commerçants et le comité du carnaval ont malgré tout organisé des festivités. Cette année, le Pat'Carnaval vivra notamment à travers les vitrines commerçantes. En temps normal, le cortège, rassemble 20 à 30.000 personnes dans les rues de la ville. Rien de tout cela cette année, mais des costumes tout de même : Géants, Sbirlous, Pich Cacayes, une trentaine de groupes festoient dans les vitrines des commerces durant tout le mois. A côté des vitrines, qui font l'objet d'un concours, d'autres animations sont organisées, comme une soirée live sur les réseaux sociaux samedi, à la place du traditionnel bal.