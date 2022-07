Bastogne: un homme "totalement enragé" agresse trois conducteurs de bus

Trois conducteurs de bus ont été victimes d'une agression vendredi matin à Bastogne. L'agresseur est un Liégeois de 36 ans bien connu des autorités, indique le parquet du Luxembourg. Il a été privé de liberté.

Les faits se sont déroulés vendredi matin à la gare des bus de Bastogne. Un Liégeois de 36 ans en état d'ébriété a voulu monter à bord du bus de la ligne express 69 Arlon-Liège pour rentrer chez lui. Il a d'abord refusé de présenter son ticket avant de s'en prendre au conducteur et de lui porter des coups. Deux autres chauffeurs de bus sont intervenus pour porter secours à leur collègue. Ils ont eux aussi essuyé des coups de pied et de poing, précise le parquet.

Expulsé du bus, l'agresseur, "totalement enragé" d'après le parquet, a lancé des pierres et donné des coups de pieds au véhicule. Il a finalement pu être interpelé un peu plus loin, rue des Brasseurs, par la police locale. Privé de liberté, l'individu est bien connu des autorités judiciaires liégeoises. Il devra répondre de coups et blessures à l'encontre de personnel de services de transports publics dans l'exercice de leur fonction. L'intéressé sera cité en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau le 2 août prochain. "Il ne reconnait pas les faits, mais il ne les conteste pas non plus", poursuit le parquet.