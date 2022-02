Bertogne: une pétition contre la fusion avec Bastogne

À Bertogne, la minorité au conseil communal réclame, via pétition, l’organisation d’une consultation des citoyens pour savoir ce qu’ils pensent de la fusion de leur commune avec celle de Bastogne.

Même si certaines synergies existaient déjà entre les deux communes voisines, l’annonce de cette fusion a surpris tout le monde. À commencer par la minorité au conseil communal de Bertogne. Ses conseillers parlent d’un déni de démocratie et d’un manque de respect envers la population. "On a été averti de rien du tout", explique Jacques Aubry le chef de file de la minorité « Avec Vous ». "J'ai appris tout par la presse et c'est ça qui nous désole. Je trouve ça honteux et scandaleux."

Les citoyens inquiets



Cette annonce de fusion a en tout cas inquiété plus d’un citoyen : ils craignent de voir disparaître des services de proximité (services communaux, poste, antenne de police,...) et la représentativité des élus de Bertogne (3750 habitants contre plus de 16 000 à Bastogne)…Certains d’entre-eux ont même été déposer une gerbe funéraire devant la commune et accrocher un ruban noir, pensant que leur commune allait disparaître.

Une pétition a été lancée pour obtenir une consultation populaire. Elle doit obtenir 750 signatures en deux semaines.