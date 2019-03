Laurent en a marre de courir sur des routes souillées à Bertrix: voici comment il a décidé de débarrasser la ville de ses déchets sauvages (vidéo)

Citoyen de Bertrix engagé en faveur de la défense de l’environnement, Laurent a décidé d’organiser des marches de ramassage des déchets durant les week-ends. La commune soutient son initiative. Le Bertrigeois espère susciter de nouvelles vocations, via le bouton orange Alertez-nous.

Ils jonchent nos rues, nos chemins de campagne et ternissent les paysages. A Bertrix (comme dans de nombreuses communes), des monticules de déchets sont abandonnés sur le bord des routes par des automobilistes ou promeneurs trop pressés et peu soucieux de l'avenir de la planète. Laurent en a marre de voir les routes de sa commune "souillées par ces déchets sauvages". Cet ingénieur de 45 ans a donc décidé d'agir. A partir de ce dimanche 3 mars, il organise des marches de ramassage des déchets. Le but est simple: profiter d'une sortie en plein air pour débarrasser la commune de ces vieux monticules.





"Ça devient inquiétant tous ces dépôts sauvages", concède le Bourgmestre



Le déclic? Une simple promenade en solitaire. "Un jour, j’ai décidé de prendre deux petits sacs avec moi et à la fin de ma promenade, ceux-ci étaient remplis", nous raconte ce père de famille. Ce coureur averti et amateur de la nature parle alors de son expérience autour de lui. "Je me suis dit que seul, je n’y arriverai pas. J’en ai parlé à deux, trois amis avant de soumettre l’idée à la commune", narre-t-il. De là, naît l'initiative "Bertrix, commune propre". Via une page facebook, le Bertrigeois partage son idée avec autres habitants de la commune. "Peut-être par ce que je suis fou mais je veux absolument que ma région soit propre. Je veux que ça soit un plaisir d’aller courir", s'exclame-t-il.

Face à une telle détermination, les autorités ont choisi d'apporter leur soutien. Laurent a obtenu l'autorisation pour libérer toutes les routes communales de leurs détritus. Des gants ainsi que des gilets jaunes lui ont été distribués afin de mener son action en toute sécurité. "Ça devient inquiétant tous ces dépôts sauvages, on est content que cette initiative existe pour essayer de rendre notre commune la plus propre possible", explique le bourgmestre Mathieu Rossignol. Selon lui, de nombreuses incivilités ont été constatées. Or, il est difficile pour les services de la commune d'être partout.

Concrètement, comment ça marche?

Les informations concernant les rassemblements organisés sont communiquées via la page Facebook "Bertrix, commune propre". Ce dimanche 3 mars, il organise 3 parcours de 5 km, 8 et 10 km. L'objectif est de réitérer l'action tous les 1er dimanches de chaque mois entre 9 et 11 heures.

Les citoyens ramassent les déchets et rassemblent les sacs à un même endroit. Le lundi, les équipes communales se chargeront de récupérer ces déchets. "Une zone différente sera nettoyée à chaque sortie, avec comme priorité les routes reliant Bertrix à ses villages, ainsi que la N89. Le premier ramassage aura donc lieu ce dimanche 03 mars à 9h du matin, au départ du parking du complexe sportif", précise Laurent. Ce dernier compte désormais sur le bouche-à-oreille pour sensibiliser un maximum de citoyens. "Si on les motive, si on répète l’action plusieurs fois, ça va rentrer dans les mentalités. C'est comme lorsque l'on fait nos impôts pour la première fois. Ça prend du temps c’est ennuyant puis on s’habitue", image-t-il. Avant d'ajouter: "Ramasser les déchets, c’est normal même si je préférerais qu’il n’y en ait pas. Il faudra du temps pour changer les mentalités mais ça ne m’arrêtera pas".

A noter que cette action s'inspire très nettement du plogging, ce concept importé de Suède consiste à ramasser les déchets lors de son jogging.