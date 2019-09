Bouillon: il poignarde sa compagne et l'abandonne en pleine rue

Une femme a été retrouvée hier matin gisant au sol, dans le village de Les Hayons (Bouillon), en province de Luxembourg. Son compagnon l'a poignardée à plusieurs reprises.

La femme a subi des violences physiques de la part de son compagnon, après une violente dispute. Selon le parquet du Luxembourg, il lui a asséné plusieurs coups de couteau à Mortehan (Bertrix). Il l'a ensuite abandonnée en pleine rue dans le village de Les Hayons, près de Bouillon. Les habitants ont retrouvé la femme gisant au sol hier matin, et ont donné l'alerte.

La victime, née en 1973, était dans un état critique lors de son transfert à l'hôpital, mais ses jours ne sont à présent plus en danger. Elle a déjà été interrogée par les forces de l'ordre. L'auteur des coups a été interpellé. Il est connu de la justice et des services de police, dans des dossiers de violences et d'autres faits liés à l'alcool. Des devoirs d'enquête sont toujours en cours et le dossier est à l'information. Il sera mis à l'instruction ce mercredi.