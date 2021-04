Caddy du coeur: une épicerie sociale itinérante de la Croix-Rouge pour des familles pauvres du sud de la Gaume

Le Caddy du cœur a été inauguré en Gaume. Il s’agit de la première épicerie sociale itinérante de la Croix Rouge : 84 familles ont déjà été identifiées sur les communes de Musson et Rouvroy pour bénéficier de ses services. Produits de base mais aussi produits frais, la camionnette de la Croix Rouge propose les mêmes articles que dans les épiceries sociales. L’an dernier la Croix Rouge a distribué 163.000 aides alimentaires, soit une augmentation de 30% par rapport à l’année précédente.

Les épiceries sociales ont été développées à la Croix-Rouge de Belgique voici plus de 10 ans pour aider les personnes précarisées envoyées par les services sociaux à faire leurs courses en toute dignité. On en compte actuellement plus de 45 réparties d’Arlon à Bruxelles. Ces magasins de proximité, installés au cœur d’une "Maison Croix-Rouge" et gérés par des bénévoles, proposent des produits de première nécessité à la moitié du prix pratiqué en grande surface, dans un cadre chaleureux avec un accueil attentif et respectueux. La province de Luxembourg dispose d’un réseau de 14 épiceries sociales Croix-Rouge. Celles-ci permettent d’aider chaque année 2800 personnes.

L’été dernier, une étude a analysé les besoins sur le territoire de la Maison Croix-Rouge Sud Gaume. Constat : plusieurs communes sont très rurales et comptent des villages assez isolés. À la précarité s’ajoutent donc des soucis de mobilité (peu de transports en commun, distances) et un sentiment d’isolement. Objectif donc de ce caddy du cœur : apporter une aide matérielle et du lien social à une partie de la population en situation de précarité et plus isolée. En résumé, si tu ne peux aller à l’épicerie sociale, c’est l’épicerie sociale qui vient à toi. D’où la naissance de cette épicerie sociale itinérante, une première pour la Croix-Rouge. Il s’agit d’un véritable magasin de proximité sur roues, où les prix sont affichés, comme dans toutes les épiceries sociales, à 50% du tarif plein magasin.

Dans la camionnette caddy du cœur, des rayonnages ont été spécialement aménagés par les bénévoles, avec des produits frais, surgelés, produits d’hygiène, des denrées de base, mais aussi un repas complet par semaine grâce au soutien d’un partenaire privé. Les bénéficiaires choisissent librement les produits. Ils paient leurs achats en liquide ou par carte. Et des produits gratuits sont distribués selon les dons du moment. 84 familles sur les deux communes (Musson et Rouvroy ) ont déjà été identifiées, ce qui représente environ 210 personnes susceptibles d’être aidées par l’épicerie itinérante

Le caddy du cœur vient de commencer (semaine dernière) ses tournées dans les 2 communes. Et il roulera pour le moment à raison de 2 tournées par semaine. Et 30 familles ont déjà pu profiter de ses services lors des premières tournées.