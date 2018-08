Ce Spadois a été réveillé par les coups de feu qui ont tué le policier: "J'ai vu un agent de police qui était agenouillé à côté d’un autre monsieur à qui il essayait de porter secours"

Un policier a été abattu cette nuit à Spa alors qu'il était en intervention. Un homme d'origine néerlandaise a été arrêté.

Un policier a été abattu cette nuit à Spa alors qu’il intervenait pour une dispute. Un riverain de l’avenue reine Elizabeth a été réveillé par les coups de feu. "Par beau temps, la fenêtre est ouverte, donc j’ai été réveillé par des bruits que, dans mon sommeil, j’ai assimilés à des pétards, mais une fois réveillé, je me suis bien rendu compte que c’était fort pour être des pétards. Je me suis relevé, intrigué, je suis venu voir sur le devant et j’ai vu un agent, la camionnette de police arrêtée au milieu de la route et un agent de police qui était agenouillé à côté d’un autre monsieur à qui il essayait de porter secours et qu’il appelait Amaury. Donc c’était quelqu’un qu’il connaissait, mais je ne savais pas si c’était un agent de police, un civil, parce qu’il était, je pense, en habit civil, si j’ai bien vu dans l’obscurité", a-t-il détaillé.





"Il y a énormément de policiers qui sont arrivés pour rechercher les fuyards"



Il a également expliqué que les policiers sont rapidement arrivés en nombre. "C’était quand même assez agité. Il y a énormément de policiers qui sont arrivés pour rechercher les fuyards. Quand le SMUR est arrivé, je me suis rendu compte que le monsieur était décédé puisqu’ils n’ont pas insisté, ils ont mis une couverture dessus".