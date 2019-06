Coincés dans un train en panne près d'Arlon pendant 1h10, des voyageurs ont suffoqué: "La chaleur était insupportable" (photos)

Entre 18h15 et 19h25 environ, des passagers ont été bloqués dans un train en panne près d'Arlon. "On sent la température qui monte, témoignait l'un d'entre eux vers 18h30. La chaleur devient insupportable car seule une porte a pu être ouverte". Le train a été remorqué et les passagers ont pu embarquer à bord d'un autre train vers Bruxelles.

Les problèmes de circulation de trains ont été, en ce jour de chaleur extrême, très pénibles pour les passagers. Certains ont été coincés dans un train en panne près d'Arlon, sous un soleil de plomb et durant 1h10. Il s'agissait du train IC de 17h37 vers Bruxelles. Nous sommes dans des voitures ou la climatisation vient de s'arrêter et où il n'est pas possible d'ouvrir les fenêtres, témoignait Michaël via le bouton orange Alertez-nous, alors que les passagers étaient encore bloqués. "Il y a des enfants dont des bébés qui pleurent. On sent la température qui monte. La chaleur devient insupportable", décrivait le passager, par ailleurs porte-parole des Amis du Rail ARH Luxembourg A.S.B.L.

Jointe par notre rédaction, la SNCB confirme que le train a été remorqué vers Arlon après 1h10 d'immobilisation. Les passagers ont ensuite embarqué à bord d'un autre train qui les emmenait vers Bruxelles, comme prévu.