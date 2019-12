Commémoration des 75 ans de la Bataille des Ardennes: une cantine comme dans les années 40 à Bastogne

À Bastogne, on se prépare aux commémorations des 75 ans de la Bataille des Ardennes ce week-end. Pour l'occasion, un restaurant d’époque vient d’ouvrir ses portes. Bienvenue dans la Patton’s canteen… La cantine du célèbre général américain, George Patton. Sur place, on retrouve de nombreux objets de l'époque: une machine à écrire, un uniforme de guerre, des cartes de combat et des journaux de l’époque. Ici, tout est fait pour vous plonger dans une ambiance des années 40. Même la bière rend hommage au général. De quoi ravir sa petite-fille, qui était présente à l'inauguration.