Conséquence inattendue de la sécheresse à Léglise: les ouvriers peuvent effectuer les travaux de ce pont les pieds au sec

Plusieurs cours d’eau sont à sec dans la commune de Léglise, en Province du Luxembourg. Il s’agit d’une situation jamais connue et due aux températures chaudes de ces dernières semaines, qui mènent à la sècheresse.

Dans le village de Louftémont, on fait contre mauvaise fortune bon cœur: la sécheresse d’un cours d’eau permet aux ouvriers de réparer un très vieux pont, sans se mouiller. "On ne doit pas prendre les précautions pour dévier l'eau et pour travailler à pieds secs alors que l'eau coule. Ici, l'entreprise aussi aura moins de travaille car il n'y a pas ce travail là à prester" constate l'échevin des travaux à Léglise Pierre Gascard.

Ce pont s’affaisse depuis des années, voire des siècles. Dans la région, de nombreux cours d’eau sont à sec à cause de la météo très estivale. Du jamais vu, dans ce village. Les ouvriers ne craignent même pas une soudaine montée des eaux. Il faudrait pour cela qu’il pleuve en continu pendant des jours.