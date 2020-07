Coronavirus: comment se passent les camps scouts cette année?

Cela fait deux semaines maintenant que les camps scouts ont commencé. À cause de l'épidémie de coronavirus, la situation est particulière car ils doivent respecter les mesures sanitaires. À cause du coronavirus, les personnes extérieures au camp scout à Dinant sont obligées de porter un masque.

"Concrètement cette année pour le Covid-19, on a dû installer à plusieurs endroits stratégiques du gel hydro-alcoolique, etc. pour qu'il puisse y avoir un maximum d'hygiène et des lavages de mains assez récurrents. Pour ce qui est de l'organisation, chaque année, on organise un hike qui dure trois jours. Cette année, on a dû prendre nos dispositions pour meubler ces trois jours et trouver d'autres activités pour que les éclaireurs puissent passer un camp idéal", a expliqué le chef responsable du camp de Dinant.



Heureusement, cette situation ne change rien à l'ambiance pour les scouts. "Tout le monde est toujours aussi motivé. On va essayer d'aller le plus vite possible pour dormir sur les pilotis demain", a confié un scout.



Il y a eu très peu de contaminations dans les camps en Belgique. Il y a un chef référent dans les différentes fédérations pour poser toutes les questions par rapport au coronavirus.