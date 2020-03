Coronavirus en Belgique: des communes d'Ardenne prennent des mesures pour éviter l'arrivée de touristes

Le coronavirus en Belgique empêche évidemment le tourisme. Les autorités gardent aussi un œil sur les mouvements de population dans notre pays. Plusieurs communes d'Ardenne redoutent l'arrivée massive de touristes hollandais chez nous ou l'arrivée de propriétaires de résidences secondaires. C'est le cas à La Roche-en-Ardenne où se trouvait ce midi notre journaliste Christophe Clément.

On annonce un week-end frais mais lumineux en Ardenne et la commune de La Roche-en-Ardenne, comme d'autres, redoute donc l'arrivée de touristes ce soir et demain matin. "Nous avons pris un arrêté de fermeture des gîtes, des chambres d'hôte ainsi d'ailleurs que des terrains de camping", explique Guy Gillotaux, bourgmestre de La Roche-en-Ardenne (MR). "Il est important pour nous de contrôler les populations qui pourraient arriver sur notre commune. Nous avons une forte inquiétude par rapport à un afflux important qui mettrait en difficulté les infrastructures hospitalières que nous avons. En province du Luxembourg, il y a 280.000 habitants. Ce n'est pas adapté pour recevoir 40.000, 50.000 ou 60.000 personnes en plus. En particulier sur la commune de La Roche-en-Ardenne où la densité de population est faible. On peut imaginer que les gens ont envie de venir sur la Roche-en-Ardenne mais nous ne pouvons pas prendre ce risque".

"Peur que ça entraîne des tensions"



Le bourgmestre demande donc aux touristes de ne pas se rendre dans sa commune le prochain week-end et les jours suivants. L'arrêté concerne également les résidences secondaires. "Oui, c'est important", confirme Guy Gillotaux. "Le Centre National de Sécurité a indiqué que non seulement vous ne pouvez pas vous déplacer et venir dans votre seconde résidence, mais, en plus, si vous êtes présents vous devez partir et rentrer à votre domicile".



Il y a aussi une inquiétude particulière avec les touristes hollandais car la stratégie choisie pour lutter contre le coronavirus dans ce pays est différente. "On verra bien ce que ça va donner, cette différence de stratégie", poursuit le bourgmestre de La Roche-en-Ardenne. "Il est clair que les Néerlandais, on peut les identifier. Ils ont une voiture avec une plaque jaune. J'ai un petit peu peur évidemment de me retrouver dans une situation d'incompréhension du public local et d'entraîner certaines tensions".



A 13h15 ce vendredi, à La Roche-en-Ardenne, les rues étaient pratiquement désertes. Mais la police prévient que des contrôles seront organisés cet après-midi et que les touristes qui se présenteraient dans la région seront tout simplement refoulés.

