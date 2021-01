Les Hautes Fagnes en partie interdites d'accès ce week-end, des arbres tombés en Ardenne (vidéo)

Une perturbation pluvio-neigeuse, associée à un noyau dépressionnaire sur le nord-est de l'Allemagne, aborde notre pays par le nord et traînera encore jusqu'à demain soir sur nos régions. Les Hautes Fagnes seront en grande partie interdite d'accès ce week-end.

Le plateau fagnard sera encore interdit d'accès ce week-end pour éviter l'affluence de touristes rencontrée durant les vacances scolaires, a indiqué Michel Parotte, l'échevin jalhaytois de la Communication, confirmant une information de L'Avenir Verviers.



Alors que le gouverneur de la province de Liège n'a pas encore pris d'arrêté concernant une interdiction de circuler et de se garer dans les Hautes Fagnes, comme cela avait été le cas pour le week-end du Nouvel An, les bourgmestres des communes de Malmedy, Jalhay et Waimes, ont, eux, déjà pris cette décision. "On veut absolument éviter une présence massive de touristes dans les Fagnes. Au vu des prévisions météorologiques et de la neige qui risque de tomber de très nombreuses personnes pourraient avoir envie de prendre la direction des Fagnes", explique l'échevin jalhaytois, Michel Parotte. "Contrairement au week-end dernier, les riverains qui empruntent la routes de Fagnes pourront bénéficier d'un laisser-passer qu'il leur évitera de devoir faire d'importants détours", détaille l'échevin qui précise que les riverains doivent s'adresser à leur administration communale. Par ailleurs, la commune de Jalhay a également décidé d'interdire le stationnement des deux côtés de la N640 entre 08h00 et 17h00, et ce jusqu'au 20 janvier. "Avec cette interdiction, on souhaite éviter les problèmes du côté du pont de Belleheid, fort prisé des visiteurs", conclut Michel Parotte.

A Saint-Hubert, en Ardenne, où se trouvait à 13h notre journaliste Fanny Linon, certaines routes ont été fermées à la circulation. Non pas pour limiter l'affluence de touristes comme dans les Hautes Fagnes, mais bien pour y éviter tout accident. "Et les autorités ont bien fait puisque plusieurs arbres sont tombés sur la route cette nuit. Il y a quelques minutes, les ouvriers communaux sont venus déblayer un sapin qui était tombé à quelques mètres d'où nous nous trouvons. Et on attend entre 10 et 15 centimètres de neige encore aujourd'hui".

Jean-Luc Henneaux, bourgmestre de Saint-Hubert, confirme: "Le danger, c'est la chute des arbres ou des sapins. Ici, la voirie fait 8-9 kilomètres donc s'il y a des voitures ou des gens qui promènent, ils sont en dessous quoi. La neige s'est entassé sur les cimes des arbres et si ça continue comme ça, le sapin que vous voyez là demain matin normalement sera par terre".

Il est vrai que notre journaliste a déjà croisé ce matin plusieurs promeneurs. Les plus aventuriers peuvent arriver à pied, mais évidemment, c'est fortement déconseillé.

