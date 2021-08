Flambée des contaminations au coronavirus en Centre-Ardenne: les habitants de 10 communes invités à se faire tester

Une nette recrudescence du nombre de cas positifs au Covid-19 a été constatée ces derniers jours en région Centre-Ardenne, indiquent le cabinet du gouverneur et l'Outbreak Support Team Ambulatoire (Ostalux) de la province du Luxembourg, jeudi par voie de communiqué. Les autorités veulent procéder à un testing généralisé dans plusieurs communes.

Largement supérieure à la moyenne nationale, la tendance observée ces derniers jours en Centre-Ardenne commence à se répercuter sur les hospitalisations. "L'origine précise de cette flambée est difficile à déterminer", soulignent le gouverneur faisant fonction Olivier Dervaux et le docteur Guy Delrée, chargé de coordonner l'Ostalux. "Plusieurs concertations ont été menées, notamment avec l'AVIQ en charge de la surveillance des maladies infectieuses. Il a été décidé de procéder à un testing généralisé pour endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus dans la région".

Toutes les personnes de Centre-Ardenne ayant eu des contacts à haut-risque avec des personnes qui ont fréquenté des événements rassemblant beaucoup de monde ces quatre dernières semaines sont invitées à se faire tester sans délai.

La mesure concerne les communes de:

Libramont,

Saint-Hubert,

Libin,

Paliseul,

Bertrix,

Herbeumont,

Neufchâteau,

Sainte-Ode,

Vaux-sur-Süre

Léglise.

Le drive-in de l'hôpital de Libramont adaptera ses horaires et recevra exceptionnellement sans prescription. "Il parait important de rappeler les mesures en vigueur lors de rassemblements festifs sur l'ensemble de la Belgique", soulignent les autorités. "Les consommations doivent se prendre assis à des tablées de maximum huit personnes. Lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Les distances sociales doivent être respectées".