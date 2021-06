Course-poursuite à Neufchâteau avec un conducteur récalcitrant à un contrôle: l'individu s'est enfui

Une course-poursuite a eu lieu vendredi en fin de journée, à Neufchâteau, entre la police et un conducteur récalcitrant à un contrôle routier, a indiqué le parquet du Luxembourg.



Tout a débuté sur l'autoroute E411 vers 18h00. Dans le cadre d'une opération axée sur l'alcool au volant, la police a demandé à un automobiliste de sortir à hauteur de la sortie "Verlaine". Mais ce dernier a alors voulu se soustraire au contrôle et a pris la direction de Neufchâteau par la N40. Ne sachant pas ce que ce conducteur avait à se reprocher, la police l'a pris en chasse. La course-poursuite s'est arrêtée du côté du village de Hamipré où le conducteur a abandonné son véhicule, laissant son passager seul à bord. Ce dernier, un peu surpris, n'était pas responsable de la situation. Le conducteur n'a lui pas été retrouvé. Mais la police n'a pas poursuivi les recherches, l'intéressé n'étant pas considéré comme dangereux. Il pourrait se voir reprocher de ne pas avoir répondu aux injonctions de police et d'avoir commis une entrave méchante à la circulation.