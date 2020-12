Course-poursuite entre le Luxembourg et Harzé: un individu privé de liberté, 500 litres d'alcool retrouvés dans la voiture

Un individu a été privé de liberté la nuit de samedi à dimanche vers 2h à Harzé (Aywaille, province de Liège), à la suite d'une course-poursuite qui a débuté à la frontière luxembourgeoise, a indiqué dimanche le parquet de Liège. Dans la voiture, les enquêteurs ont découvert 500 litres d'alcool.



La nuit de samedi à dimanche, un individu a été arrêté lors d'un contrôle des douanes à la frontière luxembourgeoise. Lorsque la police a aperçu la quantité de bouteilles d'alcool que l'homme transportait, les agents lui ont demandé de les suivre afin de trouver un endroit pour effectuer un comptage précis. Pendant le trajet, l'homme a pris la fuite, a remonté la E25 et est sorti de l'autoroute à hauteur de Stoumont. Durant la course-poursuite, l'individu a utilisé son véhicule comme arme en fonçant dans un combi de police, mais a ensuite redémarré. Il est finalement sorti de l'autoroute à Harzé et a été arrêté par la police dans un cul-de-sac. Le suspect, un Bruxellois âgé d'une trentaine d'années transportait dans son véhicule 500 litres d'alcool. Il a été déféré dimanche au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre. Personne n'a été blessé.

