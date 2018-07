Intempéries sur une partie de la Wallonie: un camp scout a dû être évacué à Tellin

Un camp scout a été interrompu à Bure près de Tellin ce mercredi après-midi, à cause des orages et des fortes pluies et vents.

Une partie des tentes ont été abîmées, et les scouts, une trentaine de la région bruxelloise, ont dû être relogés pour cette nuit par le propriétaire du terrain dans un logement de réserve.

Le plan d’urgence n'a pas été activé. Les scouts ont rejoint le logement de réserve par leurs propres moyens. Il y a des dégâts matériels uniquement et on ne déplore pas de blessé. "Plus de peur que de mal", a déclaré le bourgmestre de Tellin.