Intempéries sur une partie de la Wallonie: plusieurs camps de scouts ont dû être évacués, des tentes envolées (photos)

Plusieurs camps de scouts ont dû être évacués hier soir à cause des intempéries. Un camp a été interrompu à Thynes cette nuit, en province de Namur. Les enfants ont été évacués par les pompiers. Des tentes se sont envolées. Les scouts ont été relogés dans une salle communale le temps de remettre les tentes sur pieds. Il y a un blessé léger qui a été hospitalisé.

Selon Richard Fournaux, le bourgmestre de Dinant, interrogé ce matin sur Bel RTL, les dégâts sont assez impressionnants: "Il y a des tentes complètement détruites. Donc il y a du matériel qui ressemble à du matériel militaire avec des structures tubulaires en aluminium complètement pliées. C'est quand même très étonnant et interpellant. Il y a quand même un blessé léger. On aurait pu passé à côté d'une catastrophe."

"Plus de peur que de mal" à Tellin mercredi après-midi

Plus tôt dans l'après-midi de mercredi, à Bure près de Tellin, un autre camp avait dû être évacué à cause des orages et des fortes pluies et vents.

Une partie des tentes ont été abîmées, et les scouts, une trentaine de la région bruxelloise, ont dû être relogés pour cette nuit par le propriétaire du terrain dans un logement de réserve.

Le plan d’urgence n'a pas été activé. Les scouts ont rejoint le logement de réserve par leurs propres moyens. Il y a des dégâts matériels uniquement et on ne déplore pas de blessé. "Plus de peur que de mal", a déclaré le bourgmestre de Tellin.