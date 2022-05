Découvrez le nouveau sentier des plumes en Gaume (vidéo)

La maison du Tourisme de Gaume vient d’inaugurer le Sentier des Plumes, pour réveiller l’oiseau qui dort en nous. Un nouveau sentier thématique voit le jour en Gaume. Après le sentier des fées, celui des Songes et le sentier Bayard, le sentier des plumes accueille ses premiers promeneurs.

Le Sentier des plumes est un projet de sensibilisation à l’environnement, une promenade thématisée sur les oiseaux, d’1 kilomètre environ, en plein cœur de la nature gaumaise. Il se trouve dans le parc du château de… Rossignol, village et son nom poétique, tout choisis pour accueillir ce nouveau circuit de balade familiale que les oiseaux.

Le Sentier des plumes propose, le temps d’une balade et d’un petit bain de forêt, de découvrir un univers poétique et ludique autour des oiseaux de notre région. Les marcheurs peuvent y admirer des œuvres créées par des artisans locaux, un hibou sculpté à la tronçonneuse, un nid géant en osier, un nichoir géant dans lequel on peut flâner et observer la nature en adoptant le point de vue de l’oiseau. Un xyloplume aussi sur lequel on peut jouer quelques notes au milieu des oiseaux de la forêt et imiter pourquoi par leur chant... Des jeux sont également proposés. Et des oiseaux en céramique à repérer posés sur les branches. Des poèmes et symboles sur les arbres

L’occasion de s’immerger dans le monde des chardonnerets, mésanges, sitelles et autres rouges-gorges et bien-sûr du rossignol, omniprésents au niveau sonore tout au long du parcours. De découvrir leur habitat, leurs particularités. Une belle manière de faire du tourisme durable et responsable tout en (re)découvrant la faune et la flore sauvages de Gaume.

Ce sentier des plumes a notamment été réalisé grâce à des subsides wallons (CGT), de la province et de la commune de Tintigny, combinés à un financement participatif lancé auprès de citoyens et qui a remporté un énorme succès. Le projet est issu d’une collaboration entre la Maison du Tourisme de Gaume, le Parc Naturel de Gaume, la commune de Tintigny et le DNF

Il se trouve donc dans le parc de château de Rossignol, à deux pas du nouveau centre mémoriel de la guerre 14/18. Et offre en quelque sorte une respiration après la visite de l’espace mémoriel et l’histoire dramatique de la bataille des frontières qui y est présentée. Comme pour les autres sentiers thématisés de Gaume, l’entrée au sentier des plumes est gratuite.