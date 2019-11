Des boules de Noël d’Orval réalisées en émaux de Longwy: leur vente financera un véhicule pour la Croix-Rouge

Le Rotary Club met en vente des boules de Noël à l’effigie d’Orval. Elles sont ornées du logo de la célèbre bière trappiste, et ont la particularité d’être réalisées en émaux de Longwy, un matériau très apprécié des collectionneurs et amateurs de beaux objets artisanaux. Ces boules de Noël sont réalisées à la main dans la faïencerie Saint-Jean l’Aigle. Elles sont numérotées et éditées à 1500 exemplaires. Les bénéfices serviront à financer un véhicule sanitaire léger pour la maison Croix-Rouge "Attert-Martelange-Fauvillers".