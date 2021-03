Des centaines de milliers de livres partis en fumée: incendie ce week-end chez le plus gros éditeurs de la province de Luxembourg

Ce week-end, le bâtiment abritant quasiment tous les stocks de l’éditeur Olivier Weyrich est parti en fumée à Longlier. C'est le plus gros éditeur en Province de Luxembourg. Il s'agit d'un incendie accidentel causé par un réchaud à gaz manipulé par des jeunes qui faisaient la fête dehors, non loin du bâtiment aujourd’hui dévasté.

Des tonnes et des tonnes, des centaines de milliers de livres ont été réduits en fumée, environ 100 mètres cubes. Personne n’a été blessé, une enquête a été ouverte.

Les livres en feu ont été chargés et évacués par les pompiers dans 15 containers pour être étalés et arrosés dans une ancienne décharge située à quelques kilomètres de Longlier village.

Les circonstances et causes de l'incendie sont assez claires, les assurances devraient intervenir sans tarder mais c’est une sacrée tuile pour l’éditeur dont la renommée dépasse largement la province de Luxembourg. Quasiment l’entièreté du stock a brûlé. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros. Heureusement, l’intervention rapide des pompiers a permis de limiter le sinistre à la partie logistique et stockage du site. Le feu ne s’est donc pas propagé aux bureaux et à la partie édition. Et toutes les sauvegardes informatiques des ouvrages numérisés sont préservées.