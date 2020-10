Des centres de dépistage Covid submergés: seules les personnes présentant des symptômes seront testées en Province du Luxembourg

Les centres de dépistages, qui étaient déjà débordés, sont, pour certains, complètement submergés. C'est le cas en province de Luxembourg où, une mesure provisoire vient d'être prise : dès demain, seules le personnel soignant et les personnes qui ont des symptômes du coronavirus seront dépistées.

Au centre de dépistage de Marche-en-Famenne, les prélèvements s’enchaînent. Parmi les personnes testées, bon nombre sont asymptomatiques. "C’est pour mon petit garçon de 8 ans qui a été en contact avec un cas positif au foot. J’ai demandé des renseignements et on m’a dit de venir le tester", raconte une mère de famille.



"L’école nous oblige à dépister notre enfant en fait. Parce qu’un des professeurs est atteint du Covid. Et donc on est obligé de faire dépister sinon ils ne peuvent pas retourner à l’école", témoigne une autre.



Dès demain, en province de Luxembourg, seul le personnel soignant et les patients qui présentent des symptômes seront testés. Objectif de cette mesure temporaire : résorber le retard accumulé depuis quelques jours.



Le manque d'équipement en cause



"Jusqu’à mercredi, nous avions un délai moyen de réponse qui était assez exceptionnel, de 27 heures. Aujourd’hui, on est à 72 heures. En quelques jours, on a perdu le contrôle de ce qui se passe", déplore Vincent Hennaux, directeur du laboratoire de l’hôpital de Marche-en-Famenne.

Cause de cet engorgement : un manque d’équipement. Jusqu’à nouvel ordre, les personnes ne présentant pas de symptômes, verront donc leur quarantaine prolongée. Un moindre mal pour ce médecin généraliste.