Des noms de rues apparaissent enfin dans les villages de Vaux-sur-Sûre, en province de Luxembourg

C'est un problème que l'on rencontre souvent en province de Luxembourg et à Vaux-sur-Sûre, notamment. Pour s'y retrouver dans ses 28 villages et hameaux, les postiers ne peuvent bien souvent se fier qu'à des numéros, mais un travail de réflexion est en cours depuis plusieurs années, et à Morhet par exemple, des plaques ont été installées en 2020 ; un changement bien nécessaire.

"L'expansion démographique à Vaux-sur-Sûre devient un véritable problème", explique Angélique Creer, employée communale. "Pour les services de la poste notamment, mais aussi pour les services de secours, puisqu'il y a une incohérence au niveau de la numérotation. Les villages sont tellement grands que c'est parfois impossible de s'y retrouver".

"Beaucoup de gens se perdent"

Pourtant, attribuer des noms de rues représente un lourd travail administratif tant pour la communes que pour les habitants qui doivent prévenir les fournisseurs. Mais pour cette villageoise interrogée à notre micro, cela vaut la peine.

"Maintenant ce qui traine, c'est l'initialisation au point de vue du GPS, car souvent les gens se perdent dans le village." 4 autres villages se verront bientôt attribués de nouvelles plaques de rues, avec leurs traductions en wallon.

Il est cependant conseillé aux habitants de conserver leur numéro de maison, le temps d'assurer la transition.