Des pharmacies luxembourgeoises proposent un dépistage gratuit du diabète: la maladie touche 1 Belge sur 15

Dans une pharmacie située près de Durbuy, il est possible depuis quelques jours de procéder à un dépistage gratuit du diabète.

L'association Chronilux lance une vaste campagne de dépistage du diabète dans 20 pharmacies du nord de la Province de Luxembourg qui se sont portées volontaires. De Bomal à Vielsalm, en passant par Marche, Tellin, Tenneville, Rendeux, Houffalize ou Gouvy, les habitants sont invités à venir se faire tester.

Les pharmacies participantes vont proposer à leurs clients de passer le test basé sur un questionnaire évaluant le risque de maladie, le relevé du poids, tour de taille, tension. Puis, si le score obtenu dépasse 7, on procèdera à l'analyse rapide d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Un test rapide et indolore, qui fournit le résultat en 3 minutes.

En cas de mauvais résultat, celui-ci sera transmis au médecin traitant qui reviendra vers son patient pour un diagnostic et un suivi plus approfondis. Des conseils sont aussi rappelés aux patients, notamment à l'aide de brochures.

Une personne sur quinze touchées

Le diabète est une maladie qui ne cesse de progresser en Belgique, avec en moyenne une personne sur quinze touchées, et un malade sur deux qui ignore qu'il en est atteint. Le diabète de type II et les maladies cardiovasculaires sont liés à un mode de vie de plus en plus sédentaire, à un stress croissant, à l'augmentation de l'obésité et au vieillissement de la population.

Quelques signes avant-coureurs peuvent vous alerter, notamment une fatigue inhabituelle, un énorme appétit, l'envie de se désaltérer en permanence ou encore des troubles de la vue. Plusieurs dizaines de tests ont déjà été réalisés lors de la première semaine de lancement de la campagne. Ils ont permis de détecter des situations à risque, voire pathologiques.