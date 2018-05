Des promeneurs trouvent des engins de la 2e Guerre mondiale, les ramènent chez eux et une grenade explose: qu'auraient-ils dû faire?

Des habitants de Bastogne ont eu la peur de la vie. Ils avaient trouvé et rapporté chez eux des engins explosifs de la 2ème guerre mondiale et une grenade a explosé. Heureusement sans faire de blessé. Cette explosion de grenade n’est pas un cas isolé. Les services d’enlèvement et de destruction de ce type de munition interviennent en moyenne 10 fois par jour. Thibault Balthazar et Guillaume Houssonloge expliquent, dans le RTLinfo 13H, ce qu’il est conseillé de faire si vous trouvez l’un de ces engins.

Quelques débris et une façade abîmée, les habitants de cette maison de Bastogne ont échappé au pire le week-end dernier. "Il y a eu une explosion d’une grenade à phosphore qui a brûlé complètement la véranda de cette partie-ci et on voit également sur l’image la roquette qui a été brisée par l’explosion et qui aurait pu entraîner elle-même l’explosion de la bombe et si cette bombe-là avait explosé, la maison était complètement soufflée", a détaillé Eric Marotte, commandant militaire de la province du Luxembourg, au micro de Thibault Balthazar pour le RTLinfo 13H, en montrant des photos de l’explosion de la grenade.





"Première chose à faire, se mettre en sécurité"



Le week-end dernier, des promeneurs trouvent ces engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale et les ramènent chez eux. Un acte extrêmement dangereux. Voilà ce qu’ils auraient dû faire. "Première chose à faire, se mettre en sécurité, s’éloigner d’environ une centaine de mètres et avertir la police. Après la police viendra faire un cordon pour sécuriser la zone et avertira le service d’enlèvement des engins explosifs qui viendra faire exploser la bombe en question", a encore expliqué le commandant Marotte.





"C’est très très dangereux"



Chaque année, 250 tonnes d’explosifs datant des deux guerres mondiales sont retrouvées en Belgique. Il ne faut absolument jamais y toucher. "Quand un obus explose, c’est une fragmentation de métal d’une part, mais pour certains aussi la projection de billes, donc c’est très très dangereux", a insisté Guy Klinkenberg, responsable du musée militaire d’Arlon.





Ces engins peuvent exploser à tout moment



Malgré les décennies écoulées, certains détonateurs sont encore très sensibles et peuvent exploser à tout moment. "Imaginons certains explosifs, comme le phosphore, avec un détonateur, le détonateur étant très sensible à la chaleur, et bien la chaleur du soleil avec ce type d’objets posé sur une surface en béton pourrait provoquer l’explosion", a précisé M. Klinkenberg face à la caméra de Guillaume Houssonloge.



Si comme les promeneurs de Bastogne, vous avez l’idée de ramener ces obus chez vous, sachez qu’au-delà du danger évident pour votre sécurité, vous risquez également des poursuites judiciaires.