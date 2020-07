Vous comptez flâner au bord de l'eau ? Des "river stewards" sont présents le long de l'Ourthe pour éviter tout danger

Le temps ne s'y prête pas aujourd'hui mais si dans les prochains jours vous comptez flâner au bord de l'eau, et plus précisément au bord de l'Ourthe, en Ardenne, il y a des gestes à adopter, des précautions, surtout en cette période de crise sanitaire.

Des river stewards sont présents pour surveiller les comportements qui peuvent être dangereux pour eux ou néfastes pour le cours d'eau.

La mission principale de ces rivers stewards, c’est d’informer et de donner des conseils aux usagers de la rivière, qu’ils soient riverains, touristes, mais aussi les nombreux camps scouts installés au bord de l’eau.

"Ramasser et mettre les déchets où ils doivent être. En matière de baignade se protéger pour éviter les coupures et les infections. Bien se laver les mains", énumère Nathan, l’un de ces stewards.

"Pour les camps qui sont installés le long de l’Ourthe, il y a quelques points d’attention, comme respecter une distance minimale d’au moins 20-25 mètres par rapport à la rivière. Des conseils aussi par rapport aux eaux usées qu’il faut déverser dans l’herbe et pas dans les cours d’eau directement de la rivière", indique-t-il.

Leur rôle est uniquement préventif. Les actions et amendes sont réservées au Département de la Nature et des Forêts et aux agents constatateurs.