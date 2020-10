Des sessions de live painting dans un centre commercial d'Arlon: "On a voulu soutenir le milieu artistique, les commerçants et le milieu associatif"

Arlon n'est désormais plus seulement la capitale du Maitrank. Depuis cette semaine, c'est aussi la ville du Street art live. 5 artistes-graffeurs bruxellois créent des œuvres en direct, devant les passants. L'initiative, qui s'achève demain, a pour but de soutenir différents secteurs en difficulté.

Un concentré de couleurs dans cette zone commerciale d'Arlon. Durant toute la semaine, 5 artistes graffeurs professionnels ont été invités à réaliser des fresques. Graffitis, pochoirs, stickers... Des sessions de Live painting qui ont plu aux passants et qui invitent à la réflexion.

"On est dans une période difficile pour les artistes, explique Guillaume Saussez, coordinateur de l’événement. Donc on a voulu soutenir le milieu artistique et également les commerçants du parc commercial de l'hydrion, mais aussi le milieu associatif puisqu'on va donner deux œuvres à une association de la région."

Des œuvres qui seront mises aux enchères pour récolter des fonds. Au total, plus de 100m² de fresques seront réalisées jusqu'à demain, avec la présence exceptionnelle de Novadead, l'auteur du portrait géant de Georges Floyd à Bruxelles. A voir jusqu'à la fin du mois de novembre.