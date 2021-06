Deux potagers scolaires font le bonheur des enfants à Wolkrange et Sélange

En s'occupant de leurs fruits et légumes, les élèves de maternelle et de primaire apprennent en s'amusant.

Dans cette école de Wolkrange, le potager est devenu l'un des principaux sujets de préoccupation. Les élèves ont commencé à semer au mois d'avril. Au fil du temps, ils ont appris à choyer leurs fruits et légumes, et le résultat est plus que gratifiant.

"On a planté des salades, des potimarrons, des herbes aromatiques, des fleurs", raconte Lucas, jardinier en herbe.

Depuis le mois de septembre, l'équipe soutenue par la Fédération W Bxl, a mis en place tout un programme combinant apprentissages et travaux pratiques.

"Différencier un fruit d'un légume, le développement d'une plante, les conditions climatiques pour que ça pousse ou que ça ne pousse pas. Ca passe aussi par les mathématiques vu que les grands ont eux-mêmes fait le plan du potager", explique Céline Wagner, institutrice primaire à l’école de Wolkrange.

Et cela fonctionne : les enfants, de la première maternelle à la 6ème primaire, sont plus que motivés. Des radis seront dégustés en classe comme collation ou dans une salade composée. Le projet, développé aussi dans l'école de Sélange, se poursuivra l'année prochaine.