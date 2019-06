Dimitri Fourny ne désarme pas à Neufchâteau: il introduit un recours

Dimitri Fourny (cdH) ainsi que la liste "Agir Ensemble" introduisent un recours devant le gouverneur de la province de Luxembourg contre le résultat des élections communales à Neufchâteau, rapportent mardi les journaux Sudpresse et TV Lux.



"Le groupe Agir Ensemble organise un point presse mardi matin à 11h (...) aux fins de présenter les termes du recours en invalidation des élections communales à Neufchâteau que nous adressons ce jour (lire, ce lundi) à Monsieur le gouverneur de la Province de Luxembourg", stipule un SMS envoyé par M. Fourny à une poignée de journalistes, lundi soir. Ce recours intervient le même jour que la signature et le dépôt du pacte de majorité entre "Pour Vous", la liste de son rival Yves Evrard, et "Troisième Piste", la liste citoyenne de Mariline Clémentz. Les élections ont dû être organisées une deuxième fois à Neufchâteau en raison de l'invalidation du scrutin d'octobre 2018 par le gouverneur, sur fond de soupçons de fraude électorale. Lors du 2e scrutin le 16 juin, les deux listes "Agir Ensemble" et "Pour Vous" s'étaient retrouvées au coude à coude, avec chacune neuf sièges. "Troisième Piste" s'est alors associé à la liste d'Yves Evrard, dont elle s'était rapprochée depuis l'inculpation de Dimitri Fourny dans le cadre d'une affaire de procurations falsifiées.