Dimitri Fourny inculpé dans une affaire de fraude électorale: va-t-on vers de nouvelles élections à Neufchâteau?

Le bourgmestre de Neufchâteau Dimitri Fourny a été inculpé dans une affaire de fraude électorale. La justice enquête depuis les élections communales du 14 octobre. Au total, 21 personnes sont inculpées dans cette affaire. Cela concerne des procurations adressées à 18 pensionnaires d'une maison de retraite, des procurations jugées litigieuses.





"C'est le gouverneur de la province de Luxembourg qui décidera"

Le député-bourgmestre conteste les faits et ne compte pas quitter ses fonctions. Va-t-on vers de nouvelles élections dans la commune? "Rien n'est sûr pour le moment", explique notre journaliste Olivia François, en direct de Neufchâteau. "C'est le gouverneur de la province de Luxembourg qui décidera, mais pour le moment, il n'a pas encore eu accès au dossier judiciaire. Il va donc faire la demande au parquet, afin de pouvoir l'obtenir et pouvoir examiner ces 18 procurations litigieuses. Lorsqu'elles seront en sa possession, il aura ensuite 30 jours pour prendre une décision".





Les résultats étaient très serrés

Il est donc encore sans doute trop tôt pour dire si l'on va ou non vers de nouvelles élections. "On n'en est pas encore là, mais il faut tout de même savoir que les résultats des élections communales du mois d'octobre à Neufchâteau étaient vraiment très serrés, tout s'était joué à quelques voix près. La liste du bourgmestre "Agir ensemble" de Dimitri Fourny avait obtenu, au final, 10 sièges, et celle de l'opposition, "Pour vous", 8 sièges, alors que "Troisième piste" avait obtenu un seul siège".