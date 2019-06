Du soleil mais plus de courant: quand les panneaux photovoltaïques sont victimes de la météo

Ces habitants de Bertrix ont été surpris de découvrir un problème de surtension sur le réseau électrique, provoqué par les panneaux photovoltaïques installés dans la région.

Il y a un mois, Gérald et Fabienne ont installé 20 panneaux photovoltaïques sur leur toit. Un investissement rapidement suivi d'ennuis, pour le moins inattendus, constatés par l'installateur. "On lance l'installation photovoltaïque et le problème apparaît: alerte, surtension réseau", nous explique Gérald François, le propriétaire des lieux. "L'installateur m'a dit que c'était dû au nombre d'installations photovoltaïques dans le quartier et que l'installation fonctionnerait dès que le soleil avait diminué".

Une drôle de constatation, pourtant bien logique. Lorsque de nombreux panneaux photovoltaïques sont installés dans un quartier, et que le soleil est bien présent, la production électrique s'intensifie. Si les habitants consomment trop peu d'énergie, la surtension est constatée et provoqué l'arrêt des installations.

Un défaut heureusement rapidement corrigé. "ORES est venu et a déjà résolu le problème en changeant la phase du système, là où il y avait moins de tension. Il y a toujours une certaine surtension, donc ils ont été à la cabine pour diminuer la tension. Vu le nombre d'installations photovoltaïques qui sont en cours, le problème est de plus en plus grand", nous précise Gérald.

L'occasion d'insister sur l'importance de déclarer ses installations, afin de permettre au réseau d'être adapté et de mieux contrôler la tension. Le tout évitera que de tels problèmes ne se répètent à l'avenir.