Eau brune et perte de débit: la distribution d'eau perturbée dans des quartiers de Hotton

Plus d'une centaine de ménages ont été confrontés à des problèmes de distribution d'eau ce weekend dans la commune de Hotton, a-t-on appris dimanche des autorités communales. La protection civile est intervenue pour assurer la distribution de berlingots d'eau potable.

Un incident survenu au niveau d'une conduite a entraîné des perturbations au niveau de la distribution d'eau dans plusieurs villages de la commune de Hotton, a-t-on appris dimanche auprès du bourgmestre Jacques Chaplier. Eau brunâtre s'écoulant des robinets pour certains, réduction de débit pour d'autres, plus d'une centaine de ménages ont été touchés dans les villages de Hotton, Marenne, Menil, Werpin et Hampteau.



"À la suite de la diminution des réserves liée à la sécheresse à laquelle l'Association Intercommunale des Eaux du Condroz (qui assure la distribution et la gestion des conduites sur la commune de Hotton, NDLR) a été confrontée, diverses mesures avaient été prises pour éviter la pénurie", explique le bourgmestre. "C'est ainsi que les villages de Hotton, Marenne, Menil, Werpin et Hampteau sont désormais alimentés par de l'eau du barrage de Nisramont achetée à la Société wallonne des eaux (SWDE). Un problème est malheureusement survenu sur la canalisation-mère à Halleux. La conduite s'est déchirée, de telle sorte que l'eau fournie par la SWDE est devenue brune. Devant cette situation et par crainte que l'eau ne soit impropre à la consommation, l'AIEC a stoppé le remplissage de ses réservoirs".



La SWDE doit procéder à la réparation de la canalisation endommagée, tandis que les équipes de l'AIEC s'activaient dimanche pour purger les canalisations et rétablir une pression correcte. La protection civile est intervenue dimanche après-midi pour distribuer des berlingots d'eau potable aux habitants concernés.