Affaire Dimitri Fourny: les élections de Neufchâteau sont annulées

Les habitants de Neufchâteau vont sans doute devoir revoter. Le couperet est tombé à 10h30. Le Gouverneur de la province de Luxembourg a pris sa décision: les élections communales d'octobre dernier à Neufchâteau sont invalides. "56 irrégularités ont été constatées. 16 suffisaient à changer la répartition des sièges", selon Christophe Clément notre journaliste sur place.

Une vingtaine de personnes inculpées

"Désormais plus d’une vingtaine de personnes sont inculpées dans ce dossier, parmi lesquelles on retrouve Dimitri Fourny, mais également sa femme, sa fille, sa sœur et sa mère. Pour les détracteurs du député-bourgmestre, c’est un véritable système de collecte de procuration mais aussi de petits arrangements entre amis qui avait été mis en place dans une maison de retraite. Dimitri Fourny estime lui n’avoir rien à se reprocher", précisait notre journaliste Antoine Schuurwegen ce matin.

Maintenant il faut attendre si un éventuel recours devant le conseil d'Etat est introduit. Si non, les Chestrolais devront alors revoter dans 50 jours.





"Tourner cette triste page de notre commune"



Peu avant l'annonce de la décision, Yves Evrard, premier suppléant à la Région sur la liste MR pour le Luxembourg et rival de Dimitri Fourny s'est confié au micro de Christophe Clément. "Je pense que la décision paraît évidente dans le chef du gouverneur. Je crois qu'il faudra revoter à Neufchâteau." C'est désormais acté. "Pour ma part, je souhaite qu'on aille revoter le plus vite possible", expliquait-il à l'issue de l'annonce.

"C'est vraiment un soulagement, d'une part de constater que finalement, dans la tempête, les institutions ont pleinement rempli leur rôle. C'est rassurant dans un Etat de droit. Et il appartiendra aux citoyens de faire un choix entre ceux qui souhaitent conserver le pouvoir à n'importe quel prix et ceux qui mettent au coeur de leurs préoccupations le respect des citoyens. C'est le cas de notre liste et nous sommes déterminés à proposer des projets pour tourner cette triste page de notre commune et en écrire une nouvelle."