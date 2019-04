Élections validées ou invalidées à Neufchâteau? "Aucune responsabilité individuelle ne sera épinglée" ce jeudi

Les habitants de Neufchâteau sauront ce matin s'ils devront revoter. A 10h30, le Gouverneur de la province de Luxembourg prendra sa décision: il invalidera ou non les élections communales d'octobre dernier à Neufchâteau.

Il a désormais entendu toutes les parties après l'inculpation du bourgmestre cdH Dimitri Fourny et de ses proches, suspectés d'avoir organisé un système frauduleuse de procuration.

Notre journaliste Antoine Schuurwegen explique les deux volets de ce dossier: l'un administratif et l'autre judiciaire.

"Sur le plan administratif, le gouverneur décidera ce matin si oui ou non, les irrégularités en nombre suffisant pour modifier le scrutin ont été constatées. On parle ici de 57 procurations douteuses, ce qui pourrait faire basculer la nouvelle majorité. Du coup, tout le monde s’accorde pour dire qu’il faudrait revoter. Mais aucune responsabilité individuelle ne sera épinglée par le gouverneur. Ce sera à la justice de le faire. C’est le second volet", indique notre journaliste.





Une vingtaine de personnes inculpées

"Désormais plus d’une vingtaine de personnes sont inculpées dans ce dossier parmi lesquelles, on retrouve Dimitri Fourny, mais également sa femme, sa fille, sa sœur et sa mère. Pour les détracteurs du député-bourgmestre, c’est un véritable système de collecte de procuration mais aussi de petits arrangements entre amis qui avait été mis en place dans une maison de retraite. Dimitri Fourny estime lui n’avoir rien à se reprocher."

Si les élections sont invalidées et qu'il n'y a aucun recours devant le conseil d'Etat, les Chestrolais devraient alors revoter dans 50 jours.