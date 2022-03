Faire du télétravail dans des endroits inédits en province de Luxembourg, c'est désormais possible (vidéo)

Devenu une réalité pour beaucoup de salariés durant la crise du covid, le télétravail a encore de beaux jours devant lui. Si le travail a repris en présentiel dans la plupart des entreprises ces derniers jours, le réflexe télétravail et ses avantages en a séduit plus d’un employés, comme employeurs. Et il va rester ancré dans bon nombre d’entreprises. Mais travailler chez soi, dans son cadre de vie, au milieu parfois des enfants et de la vie de famille présente des inconvénients.

Télétravailler, non pas de chez soi, mais dans un lieu inédit et accueillant, c’est désormais possible en province de Luxembourg, région choisie par de nombreux salariés contraints de travailler à distance et désireux de se mettre au vert. Le projet "Mon cher bureau" lancé par la province de Luxembourg, Idelux et la Chambre de commerce du Luxembourg belge propose des lieux comme un hôtel où Bruno Lacroix, un télétravailleur a ses habitudes.

Il nous décrit les changements d'habitudes qu'il a pris: "Je me sens bien ici. Tout est compris. Si j'ai besoin de quelque chose, on me sert. On ne te demande pas pour rester sur place ou pour t'en aller...", témoigne Bruno Lacroix.

Le réseau compte déjà trois hôtels et le parc naturel de Gaume. Il est appelé à se développer.

Stéphanie Fontenoy, directrice de l'hôtel, décrit ce projet: "Cela peut être ici, dans un musée, une chocolaterie, une brasserie qui a une petite salle à l'écart. Cela peut être tout types de partenaires qui offrent les mêmes conditions que nous..."

Comptez 15 euros par jour pour télétravailler au vert.