Fays-Famenne: l'église du village est à vendre

La Chapelle Saint-Marcoul cherche repreneur.

Une annonce immobilière un peu particulière est apparue dans le village de Fays-Famenne dans la commune de Wellin en province de Luxembourg. Le bâtiment date de 1900. Il était dédié au culte jusqu'en 2012. Fortement dégradé cette année-là, l'édifice a été désacralisé il y a quelques mois. La commune le met en vente. Vue à 360 degrés depuis le clocher, la chapelle offre une superficie de 230 mètres carrés. Le prix de départ est de 70.000 euros.

A terme, elle pourrait, pourquoi pas, être transformée en maison, appartements, bureaux, gite d’exception, ...

Mais il faudra avoir un solide portefeuille pour la restaurer et l’aménager. Ne serait-ce que pour isoler les murs et refaire les fenêtres et le toit, sans compter les frais de chauffage. La quantité de travaux de rénovation est énorme, surtout que le bâtiment n’a pas été conçu pour être habité.

Il est possible de visiter l’église sur rendez-vous du lundi au jeudi. Les candidats acquéreurs doivent envoyer leur offre avant le 15 février à l’administration communale de Wellin.