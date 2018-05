Ferrari, Mercedes, BMW… de grosses cylindrées font vrombir leurs moteurs dans un petit village en Ardenne et inquiètent les habitants (vidéo)

Un habitant du village d'Amberloup, situé dans la commune de Sainte-Ode, en Ardenne, a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce dimanche vers 15h15. "En ce moment, il y a plusieurs véhicules de grosse cylindrée qui passent à des vitesses non autorisées. Ils roulent à plus de 120 km/h alors que la vitesse est limitée à 70 km/h!", nous a-t-il écrit, visiblement choqué.



Des propos confirmés par Virginie dans un commentaire. "Ces bolides sont passés en fin de matinée dans notre commune et roulaient comme des fous dans la zone 50 km/h, dépassant plusieurs voitures en une fois alors qu'il y avait des voitures dans le sens opposé", a-t-elle affirmé.



De son côté, Laura n'a pas le même point de vue. "Pour ma part, ce fut un beau passage, de belles voitures... Ils sont passés aussi devant chez moi, une zone 50, pas respectée mais pourtant pied sur le frein rapidement. Mes filles ont adoré les voir et freinage assuré une fois arrivés près de mes enfants! D'autant que des enfants, même en zone 30, n'ont rien à faire sur les routes! La jalousie vous fait faire parfois n'importe quoi. Perso je sais pas me permettre ces bolides et je reste ravie de les avoir vu passer", a-t-elle dit.

Inquiets pour leur sécurité, des riverains ont prévenu la police locale. Contacté par nos soins, un policier confirme les faits. "Oui on est au courant. Des habitants nous ont appelés après avoir vu plusieurs voitures rouler trop vite dans nos rues. Une patrouille se rend sur place", nous a précisé un policier de la zone Centre Ardenne.